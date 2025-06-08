كشف المسؤول عن مبادرة توصيل الأدوية باستخدام طائرات الدرون والطيران العمودي فهد الشبل لـ«عكاظ» أن طائرة الدرون اختصرت توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية من 90 دقيقة إلى نحو ست دقائق.
وشدد على أن هذه التقنيات الجديدة تأتي ضمن المنظومة الصحية ومساعي المملكة لتسخير الجهود والإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، ومن ضمنها تبني تقنيات جديدة.
وأضاف: «تمكنا من استخدام الطيران العمودي والطائرات بدون طيار (الدرون) لتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للمنشآت الطبية في المشاعر المقدسة».
وبيّن الشبل أن تجارب نقل الأدوية تمت بنجاح، إذ جرى تحديد مسارات لتغذية المستشفيات في الحالات الطارئة من خلال المستودع؛ لضمان وصولها في وقت قياسي إلى المستفيد.
وشدد على أن هذه التقنيات الجديدة تأتي ضمن المنظومة الصحية ومساعي المملكة لتسخير الجهود والإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، ومن ضمنها تبني تقنيات جديدة.
وأضاف: «تمكنا من استخدام الطيران العمودي والطائرات بدون طيار (الدرون) لتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للمنشآت الطبية في المشاعر المقدسة».
وبيّن الشبل أن تجارب نقل الأدوية تمت بنجاح، إذ جرى تحديد مسارات لتغذية المستشفيات في الحالات الطارئة من خلال المستودع؛ لضمان وصولها في وقت قياسي إلى المستفيد.