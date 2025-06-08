كشف المسؤول عن مبادرة توصيل الأدوية باستخدام طائرات الدرون والطيران العمودي فهد الشبل لـ«عكاظ» أن طائرة الدرون اختصرت توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية من 90 دقيقة إلى نحو ست دقائق.وشدد على أن هذه التقنيات الجديدة تأتي ضمن المنظومة الصحية ومساعي المملكة لتسخير الجهود والإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، ومن ضمنها تبني تقنيات جديدة.وأضاف: «تمكنا من استخدام الطيران العمودي والطائرات بدون طيار (الدرون) لتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للمنشآت الطبية في المشاعر المقدسة».وأوضح أن هدف هذه التجرية الأساسي يتمثل في نقطتين أساسيتين؛ أولاهما الاستفادة من التقنية في سرعة إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية للمنشآت الطبية في المشاعر المقدسة، والنقطة الثانية -وهي الأهم- إمكانية الوصول أسرع إلى بعض المنشآت الصحية باستخدام التقنية ما ساعد في إراحة الحشود على الأرض وتم إيصال الأدوية بكفاءة وأمان وسرعة.وبيّن الشبل أن تجارب نقل الأدوية تمت بنجاح، إذ جرى تحديد مسارات لتغذية المستشفيات في الحالات الطارئة من خلال المستودع؛ لضمان وصولها في وقت قياسي إلى المستفيد.