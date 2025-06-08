أسهمت التقنيات الذكية المستخدمة في حج هذا العام، في إنقاذ حياة حاجة مغربية بعد أن تلقت الرعاية التخصصية العاجلة في أكثر من مرحلة، بفضل نظام المتابعة الافتراضية وتقنية الساعة الذكية.ونجحت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في إنقاذ حياة الحاجة التي كانت تعاني من جلطة قلبية حادة، مصحوبة بأمراض مزمنة منها ارتفاع ضغط الدم والسكري، وعلى الفور تم إجراء قسطرة قلبية ناجحة لتركيب دعامة دوائية في الشريان الأمامي النازل. وبعد استقرار حالتها، تم تزويدها بالساعة الذكية لمراقبة حالتها الصحية عن بُعد، ضمن منظومة مستشفى الصحة الافتراضي، وذلك لتمكينها من استكمال مناسكها بأمان.وبفضل هذه التقنية الجديدة وفي صباح أول أيام التشريق، وخلال تواجدها في مشعر منى، أطلقت الساعة الذكية تنبيهات فورية إثر تسجيل مؤشرات غير طبيعية، تزامناً مع شعور المريضة بآلام في الصدر. وفور تلقي التنبيه، قام فريق المتابعة الافتراضية بتوجيهها إلى مستشفى منى الجسر، وأُجري لها تقييم طبي عاجل، وتم تنويمها مؤقتاً ومتابعة حالتها حتى استقرت، ليُستكمل بعد ذلك التنسيق لخروجها بخطة علاجية محكمة ومتابعة مستمرة.