أسهمت التقنيات الذكية المستخدمة في حج هذا العام، في إنقاذ حياة حاجة مغربية بعد أن تلقت الرعاية التخصصية العاجلة في أكثر من مرحلة، بفضل نظام المتابعة الافتراضية وتقنية الساعة الذكية.
ونجحت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في إنقاذ حياة الحاجة التي كانت تعاني من جلطة قلبية حادة، مصحوبة بأمراض مزمنة منها ارتفاع ضغط الدم والسكري، وعلى الفور تم إجراء قسطرة قلبية ناجحة لتركيب دعامة دوائية في الشريان الأمامي النازل. وبعد استقرار حالتها، تم تزويدها بالساعة الذكية لمراقبة حالتها الصحية عن بُعد، ضمن منظومة مستشفى الصحة الافتراضي، وذلك لتمكينها من استكمال مناسكها بأمان.
ونجحت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في إنقاذ حياة الحاجة التي كانت تعاني من جلطة قلبية حادة، مصحوبة بأمراض مزمنة منها ارتفاع ضغط الدم والسكري، وعلى الفور تم إجراء قسطرة قلبية ناجحة لتركيب دعامة دوائية في الشريان الأمامي النازل. وبعد استقرار حالتها، تم تزويدها بالساعة الذكية لمراقبة حالتها الصحية عن بُعد، ضمن منظومة مستشفى الصحة الافتراضي، وذلك لتمكينها من استكمال مناسكها بأمان.