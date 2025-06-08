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استقبل المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، بمقر إقامته بمشعر منى في مكة المكرمة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة المشرف العام على معسكرات الشؤون الدينية بالمشاعر المقدسة اللواء الدكتور مسفر بن حسن آل عيسى، وقائد معسكرات الشؤون الدينية بالمشاعر المقدسة العميد الركن عبدالعزيز بن سعود الدريس، وعموم رؤساء اللجان في معسكرات الشؤون الدينية بالمشاعر المقدسة، الذين قدموا للسلام عليه، وتهنئته بالعيد.

حضر الاستقبال عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ.

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