زار وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، مقر المركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في مشعر عرفة.

وكان في استقباله، وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

واستمع وزير الداخلية خلال الزيارة لشرح عن سير منظومة النقل خلال موسم حج هذا العام، وآليات التخطيط والتشغيل والتحكم التي يديرها المركز، بما فيها غرف العمليات المركزية وغرف التحكم الفرعية، التي تعمل على تنظيم حركة الحشود، وتوجيه الحافلات، وضمان الانسيابية عبر استخدام أدوات تحليل البيانات اللحظية، وأنظمة المراقبة المباشرة.

واطلع وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على الخريطة التفاعلية لمسارات خدمة الحجاج بين مشعر منى والمسجد الحرام خلال أيام التشريق، التي تضبط حركة النقل الترددي وتحدد توقيتات الإغلاق لكل مسار.

يُذكر أن المركز العام للنقل يُعنى بتنظيم وإدارة منظومة النقل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر أنماط تشغيل متعددة تشمل النقل الترددي، والرد الواحد، والردين، وقطار المشاعر، بتنسيق مباشر مع أكثر من عشر جهات حكومية لضمان التكامل الوظيفي بين مكونات منظومة الحج.

وتشمل مهام المركز الإشراف على تفويج الحجاج إلى قطار المشاعر من خلال نظام بطاقات ملوّنة بالتعاون مع الخطوط الحديدية السعودية «سار»، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ الخطة التشغيلية للمحطات ومسارات النقل، وتحديد مواقع مراكز الطوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث جُهز (71) مركزًا ونقطة استجابة في المشاعر، نُفذت من قبل شركة كدانة للتنمية والتطوير.

حضر الزيارة نائب وزير الداخلية المكلف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ووكيل إمارة مكة المكرمة لشؤون الحج الدكتور صلاح صقر، ومدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء مهندس علي بن محسن الزهراني.