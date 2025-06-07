يعمل ضمن منظومة الدفاع المدني في الحج فريق إنقاذ متخصص متمرس على التعامل مع المخاطر الافتراضية، التي قد تقع أثناء وجود الحجيج في المشاعر المقدسة بالمناطق الجبلية والمرتفعة.وتعد فرق الإنقاذ الجبلي النخبوية بالمشاعر من أهم الفرق العاملة في موسم الحج؛ لما تملكه من القدرات والكفاءات لعمليات الإنقاذ في المرتفعات الجبلية، إذ يسند لها أعمال الإنقاذ في كل من جبل الرحمة بعرفات، وجبل النور بمكة المكرمة، إضافة إلى المرتفعات التي يتواجد حولها أعداد من الحجيج في المشاعر المقدسة.ويخضع فريق الإنقاذ الجبلي لتدريبات عملية لمواجهة المخاطر الافتراضية التي قد تقع أثناء وجود الحجيج في المناطق الجبلية.وتنفذ طوال فترة تواجدها في مكة المكرمة تدريبات مكثفة على إنقاذ المصابين أو العالقين على المرتفعات، ويتم تطبيق كيفية النزول من المرتفعات العالية باستخدام طرق وتقنيات حديثة.ويخضع فريق الإنقاذ لدورات أساسية في المراكز الخاصة بالتدريب التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني، كما يكتسب مهارات السرعة في إسعاف المصابين والمحتجزين عن طريق الحبال والبكرات. ويتميز الفريق الجبلي بالوصول السريع للمواقع، التي يصعب وصول الآليات التقليدية إليها في وقت قياسي، كما يمتاز باللياقة البدنية والمهارة والسرعة، الأمر الذي مكّن أفراده من المشاركة مع كافة الفرق الأخرى المتخصصة للإنقاذ.