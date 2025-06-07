تابعوا عكاظ على
Google News Account
تابعوا عكاظ على
Google News Account
يعمل ضمن منظومة الدفاع المدني في الحج فريق إنقاذ متخصص متمرس على التعامل مع المخاطر الافتراضية، التي قد تقع أثناء وجود الحجيج في المشاعر المقدسة بالمناطق الجبلية والمرتفعة.

وتعد فرق الإنقاذ الجبلي النخبوية بالمشاعر من أهم الفرق العاملة في موسم الحج؛ لما تملكه من القدرات والكفاءات لعمليات الإنقاذ في المرتفعات الجبلية، إذ يسند لها أعمال الإنقاذ في كل من جبل الرحمة بعرفات، وجبل النور بمكة المكرمة، إضافة إلى المرتفعات التي يتواجد حولها أعداد من الحجيج في المشاعر المقدسة.

ويخضع فريق الإنقاذ الجبلي لتدريبات عملية لمواجهة المخاطر الافتراضية التي قد تقع أثناء وجود الحجيج في المناطق الجبلية.

أخبار ذات صلة
 
«الجوازات» تتحقق من هوية التائهين والمنوَّمين من خلال الخدمات الإلكترونية المتنقلة
«الجوازات» تتحقق من هوية التائهين والمنوَّمين من خلال الخدمات الإلكترونية المتنقلة
«مكافحة المخدرات» بجازان تقبض على شخص لترويجه 45 كيلوجراماً من الحشيش
«مكافحة المخدرات» بجازان تقبض على شخص لترويجه 45 كيلوجراماً من الحشيش
وتنفذ طوال فترة تواجدها في مكة المكرمة تدريبات مكثفة على إنقاذ المصابين أو العالقين على المرتفعات، ويتم تطبيق كيفية النزول من المرتفعات العالية باستخدام طرق وتقنيات حديثة.

ويخضع فريق الإنقاذ لدورات أساسية في المراكز الخاصة بالتدريب التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني، كما يكتسب مهارات السرعة في إسعاف المصابين والمحتجزين عن طريق الحبال والبكرات. ويتميز الفريق الجبلي بالوصول السريع للمواقع، التي يصعب وصول الآليات التقليدية إليها في وقت قياسي، كما يمتاز باللياقة البدنية والمهارة والسرعة، الأمر الذي مكّن أفراده من المشاركة مع كافة الفرق الأخرى المتخصصة للإنقاذ.