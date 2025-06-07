قرارات فورية وعمل على مدار الساعة لا يتوقف؛ لإيقاع العقوبات على ناقلي المخالفين الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية، وتعمل مراكز اللجان الإدارية الموسمية التابعة للمديرية العامة للجوازات بمداخل العاصمة المقدسة في البهيتة، التنعيم، الشميسي والكرّ على مدار الساعة، وهي لجان مختصة بالمخالفين الذين يتم ضبطهم وإحالتهم للجان تتولى إصدار الأحكام، ويقتصر عمل اللجان على النظر في المعاملات الواردة بحق ناقلي غير النظاميين، وتنظر اللجان في الحالات الواردة من جهات القبض، ويتم التثبت منها بالتحقيق مع المخالف بعد إحالته من قسم الخصائص الحيوية؛ للتأكد من سوابقه، وكونه غير مطلوب لأي جهة أمنية أو حكومية، وكذلك التثبت من عدم ارتكابه مخالفة سابقة في نقل المخالفين.وتأتي إحالة المخالف إلى اللجنة الإدارية التي تتكون من فريق متخصص في الشؤون القانونية، وفي حال ثبوت المخالفة يتم إصدار العقوبة، وتعمل اللجان الإدارية على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين. وشملت القرارات التي أصدرتها اللجان أول أيام التشريق، وفقاً لإعلان وزارة الداخلية، ضبط 3 وافدين و14 مواطناً؛ لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم 109 مخالفين لا يحملون تصاريح.كما أصدرت الوزارة قرارات بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين، وتضمنت العقوبات السجن وغرامات تصل إلى 100,000 ريال، والتشهير بالناقلين وترحيل الوافدين منهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل، ومعاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة تصل إلى 20,000 ريال.