التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، رئيس جمهورية المالديف الرئيس الدكتور محمد معز.

وجرى خلال اللقاء تبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك، واستعراض أوجه العلاقات وآفاق التعاون بين البلدين.

حضر اللقاء نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، و وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، و وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

فيما حضر من الجانب المالديفي وزير الخارجية الدكتور عبدالله خليل، ووزير المالية والتخطيط موسى زمير، ووزير الشؤون الإسلامية الدكتور محمد شهيم علي سعيد، ووزير الرياضة واللياقة والترفيه عبدالله رافع، ووزير الدولة بوزارة الخارجية رئيس المراسم محمد شهدي.