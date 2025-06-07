التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وجرى خلال اللقاء تبادل التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى بحث مجمل العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

حضر اللقاء نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

فيما حضر من الجانب الموريتاني مدير ديوان رئيس الجمهورية الناي ولد اشروقه، والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية أحمد اباه الملقب أحميده، والسفير لدى المملكة المختار داهي.