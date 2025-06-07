وسط مشاهد مفعمة بالفرح والامتنان، ارتسمت الابتسامات على وجوه ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وهم يتبادلون التهاني ويعبّرون عن فرحتهم ببلوغ أمنية العمر، مؤكدين أن هذه اللحظات لا تُقدّر بثمن.

وتجلّت مشاعر الامتنان للمملكة وقيادتها الحكيمة في كلمات الحجاج وهم يستذكرون الدعم الكبير الذي وفّر لهم سبل الراحة لأداء مناسكهم في أجواء ميسّرة ومنظمة، وعبّروا عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مكرمة الاستضافة والرعاية الشاملة التي غمرت رحلتهم منذ لحظة الوصول وحتى أداء المناسك.

واستعرض الضيوف ملامح التنظيم الذي شهده البرنامج هذا العام، مشيدين بالخدمات والتجهيزات، والفرق الإرشادية، ووسائل النقل المريحة، والوجبات المتنوعة، إلى جانب الحفاوة التي قوبلوا بها، التي شكّلت تجربة لا تنسى، تخلدها العدسات وتوثقها الذاكرة.

يذكر أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة استضاف في موسم حج هذا العام نحو 2,443 حاجاً وحاجة لأكثر من 100 دولة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لضمان أداء النسك بكل يُسرٍ وطمأنينة.