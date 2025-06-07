التقى وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، وعدداً من قادة الكشافة وقائدات فتيات الكشافة المشاركين في حج هذا العام، وذلك في مقر الوزارة بمكة المكرمة.

وثمن خلال اللقاء الجهود التي يبذلها الكشافة في مهمة الحج لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ودورهم المهم والتكاملي مع الجهات المعنية بخدمة الحجاج، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

واستعرض نائب رئيس الجمعية في اللقاء أبرز الأعمال التي يشارك بها أفراد الكشافة بالحج ومن بينها إرشاد الحجاج التائهين، ومساندة الجهات الأمنية في إدارة الحشود في المسجد الحرام، من خلال أكثر من 5000 مشارك ومشاركة من منسوبي الجمعية.

وتطرق إلى الخرائط والأدلة الإرشادية الورقية والإلكترونية للمشاعر المقدسة التي تُنتجها الجمعية، ويزيد عددها على مليون نسخة، يتم توزيعها على حجاج بيت الله الحرام للإسهام في مساعدة الحجاج للوصول إلى أماكن الخدمات ومساكنهم.

حضر اللقاء نائب وزير الداخلية المكلف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح.