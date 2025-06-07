في إطار جهودها المستمرة لدعم جاهزية القطاعات الخدمية والأمنية والصحية وكذلك الخاصة، لعبت «specialized by stc»، الذراع التنفيذي للاتصالات الحرجة في مجموعة stc، دورًا محوريًا خلال موسم الحج لهذا العام، من خلال تقديم حلول اتصالات متقدمة وخدمات رقمية ذكية، أسهمت في رفع كفاءة التنسيق بين الجهات العاملة في المشاعر المقدسة، وتعزيز موثوقية العمليات طوال الموسم.

وقد سخّرت الشركة إمكاناتها التقنية وفرقها المتخصصة لدعم مختلف الجهات المشاركة في موسم الحج، حيث قدمت العديد من الخدمات، من بينها خدمة «ميقات» التي تعتمد على شبكة الاتصالات اللاسلكية TETRA، وتوفر اتصالًا فوريًا وآمنًا يسهّل التنسيق الميداني ويعزز استمرارية الاتصال بين فرق العمل في مختلف المواقع.

كما شملت الخدمات «مناسك»، وهي خدمة اتصال متقدمة عبر شبكة LTE بميزة الأولوية على الشبكة، تتيح تواصلًا فعالًا بين الفرق العاملة وتدعم تحديد المواقع وتبادل البيانات والوسائط، مما ساعد في رفع كفاءة الاستجابة وتحسين أداء العمليات الميدانية.

إلى جانب ذلك، فعّلت الشركة منصة إدارة الأحداث، وهي حل رقمي متكامل يربط الأنظمة التشغيلية ذات العلاقة ويتيح غرف تحكم مدمجة تتابع العمليات لحظيًا، ما ساهم في تعزيز سرعة اتخاذ القرار وتحسين إدارة المواقف خلال الموسم.

وضمن منظومة الحلول التقنية، وظّفت «specialized by stc» تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن خدماتها التشغيلية، لتحليل البيانات الميدانية بشكل فوري، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين الاستجابات السريعة، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة خلال الموسم.

وعلى مدار فترة الحج، تواجدت فرق العمل الفنية التابعة للشركة في المشاعر المقدسة ومواقع توافد الحجاج، مدعومة بأنظمة اتصالات متقدمة، لضمان استمرارية الشبكات وموثوقية الاتصال. وقد أسهم هذا التواجد في دعم انسيابية العمليات، وتعزيز إدارة الحشود، وتيسير أداء الجهات المشاركة لمهامها بكفاءة ومرونة.