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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان للسيول، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعيدابي، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما نبَّه من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، على مدينة جازان، ومحافظات جزر فرسان، والدرب، وبيش، وضمد، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، والأجزاء الساحلية.

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وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.