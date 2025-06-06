زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز،، اليوم، مقر الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، في المشاعر المقدسة، وكان في استقباله معالي وزير الصحة الاستاذ فهد الجلاجل.

واطّلع على آليات العمل اللوجستي وحلول الإمداد الذكية التي تنتهجها شركة «نوبكو» -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- خلال حج 1446هـ، لضمان استمرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لحجاج بيت الله الحرام بكفاءة عالية، حيث تدير إمدادات طبية لأكثر من (136) منشأة وعربة متنقلة بالمشاعر المقدسة عبر أسطول نقل يضم (62) شاحنة وأكثر من (800) رحلة، تغطي نحو (2000) بند طبي يشمل ما يقارب (90) مليون وحدة، بإشراف فريق ميداني متخصص مكوّن من (184) موظفاً.

واستمع إلى شرح حول مبادرات «نوبكو» في حج 1446هـ، التي شملت استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات العمودية لنقل الإمدادات العاجلة، ودعم «السوار الصحي الذكي» لمتابعة صحة رجال الأمن، ضمن نموذج تشغيلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.