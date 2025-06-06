رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

ونوه الفيصل إلى أن ما تبذله المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً من جهود لتيسير أداء مناسك الحج وتأمين رحلة الحجيج يعكس عناية القيادة وحرصها الدائم على توفير كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين وتهيئة جميع السُبل وتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية ليؤدي ضيوف الرحمن ركن الإسلام الخامس في أجواء من الطمأنينة والخشوع.

وسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة والأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليُمن والبركات، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء نظير ما يقدمه من خدمات جليلة لقاصدي المشاعر المقدسة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ويديم على الوطن أمنه واستقراره وازدهاره.