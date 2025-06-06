نقل أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، تهاني ومباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، لأهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الأضحى.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر الإمارة اليوم، الأهالي والمسؤولين المهنئين بعيد الأضحى، بحضور الأمير عبدالعزيز بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير فيصل بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

ونوّه بالجهود الكبيرة والخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، مشيراً إلى أن بلادنا المباركة دأبت منذ توحيدها على يد الملك المؤسس -طيب الله ثراه-، على خدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير وسائل وأسباب الأمن والأمان والسلامة للحجيج كافة، مبيناً أن ما قُدِّم من جهود وخدمات متكاملة في حج هذا العام جاء بتوجيهات وإشراف خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ومتابعة من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

وأكد أمير منطقة نجران أن سجل المملكة الحافل في خدمة ضيوف الرحمن، تحقق بفضل الله ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعة الجهود المتكاملة لجميع القطاعات، فجزى الله خيراً لكل من أسهم في هذه الخدمة الجليلة، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان.