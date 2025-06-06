رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وأكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة أن ما تقدمه حكومة المملكة من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن يأتي من منطلق ما حباها الله سبحانه وتعالى به من شرف رعاية المقدسات وقاصديها، وتوفير سُبل الراحة للحجيج ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على القيادة بموفور الصحة والعافية، وعلى الوطن العزيز وأبنائه بالمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم وسائر عباداتهم.