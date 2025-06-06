تشهد سماء البلاد العربية مساء اليوم اقتراناً جميلاً بين القمر الأحدب المتزايد ونجم السماك الأعزل، إذ يفصل بينهما نحو 1.5 درجة، ويمكن رؤية المشهد بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية وخالية من السحب.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أنه في الوقت نفسه يحدث احتجاب لهذا النجم خلف القمر، لكنه سيكون مرئياً فقط من مناطق محدودة مثل القارة القطبية الجنوبية والأراضي الفرنسية الجنوبية وجنوب تسمانيا وجزيرتي هيرد وماكدونالد، مبيناً أنه لا يمكن رؤية هذا الاحتجاب من معظم أنحاء العالم بسبب اختلاف موقع القمر في السماء بين مكان وآخر بمقدار يصل إلى درجتين، أي 4 أضعاف قطر القمر الظاهري.وقال أبو زاهرة: «على الرغم من ذلك الاحتجاب، يظهر هذا الحدث كاقتران جميل في سماء الوطن العربي، حيث يبدو القمر قريباً جداً من السماك الأعزل. ويُعدُّ نجم السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى، وهو من ألمع النجوم في السماء، ويتكوّن السماك الأعزل من نظام ثنائي نجمي يدور فيه نجمان حول بعضهما، لكنهما يظهران كنجم واحد بسبب بعدهما الكبير عن الأرض»، مشيراً إلى أن احتجابات النجوم خلف القمر تحتل أهمية كبيرة؛ لتحديد مواقع النجوم بدقة عالية، وتحسين النماذج المدارية للقمر، كما تتيح احتجابات الكواكب فرصة لدراسة تفاصيل تضاريس حافة القمر مثل الجبال والفوهات.