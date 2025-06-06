رفع وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة عيد الأضحى.

وأعرب بهذه المناسبة عن بالغ شكره وتقديره للقيادة الحكيمة على ما توليه من عناية واهتمام متواصلين بضيوف بيت الله الحرام، وحرصها على تسخير الإمكانات والجهود كافة؛ لتمكينهم من أداء مناسكهم في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة والراحة.

وأكّد الدكتور الربيعة أن الدعم الاستثنائي وغير المحدود الذي تحظى به منظومة خدمة ضيوف الرحمن، في جميع قطاعاتها، من القيادة الرشيدة، وإيلاء هذا الشرف أولوية قصوى في برامج وخطط حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، أسهما بشكل محوري في تيسير رحلة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

وأوضح أن منظومة خدمة ضيوف الرحمن عملت بتناغم وتكامل وفق توجيهات القيادة، حيث قدّم الشركاء في المنظومة جهوداً تشاركية بروح الفريق الواحد؛ لإثراء تجربة الحاج، وجعلها رحلة ميسّرة وسهلة منذ قدومهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم.

وأضاف أن التزام حجاج بيت الله الحرام بالتعليمات والخطط الموضوعة أسهم بشكل متميز في تنفيذ الخطط والجداول المعتمدة، معرباً عن شكره وتقديره لجميع الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلاً الله -عز وجل- أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وسعيهم، ويعيد هذه المناسبة على وطننا الغالي وقيادته وشعبه الكريم بالخير واليُمن والبركات.