أدى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، والأمير مشعل بن ناصر بن جلوي، صلاة عيد الأضحى مع جموع المصلين، وذلك في جامع خادم الحرمين الشريفين في مدينة جيزان.



وأمّ المصلين إمام وخطيب جامع خادم الحرمين الشريفين الشيخ حسن بن حمد الحكمي، الذي حمد الله وأثنى عليه على ما أنعم به الله سبحانه وتعالى من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى ومنها نعمة الأمن والرخاء، وحث على فعل الطاعات والامتثال لأوامر الله في السر، واتباع ما جاء به النبي صلّى الله عليه وسلّم، وتطبيق الشريعة في أمور الدين والدنيا، والمداومة على الأعمال الصالحة، والمحافظة على الصلوات وبر الوالدين وصلة الأرحام ونبذ الضغائن والأحقاد، والبعد عن الربا وعقوق الوالدين. وأبرز فضل الأضحية وما فيها من الخير العميم والأجر الجزيل.

كما قام أمير منطقة جازان ونائبه عقب صلاة العيد، بزيارة لمعايدة قاضي التمييز السابق الشيخ أحمد بن بشير معافا، هنأه خلالها بالعيد السعيد، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

كما زار أمير جازان ونائبه رئيس محكمة الاستئناف بجازان سابقاً الشيخ علي بن شيبان العامري، لمعايدته وتهنئته بعيد الأضحى.

وهنأ أمير منطقة جازان، الشيخ العامري، خلال الزيارة بمناسبة العيد السعيد، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخيرات.

بدوره، بادل الشيخ العامري، أمير المنطقة ونائبه، التهنئة بهذه المناسبة، مثمناً لسموهما زيارته التي تأتي في إطار التواصل الدائم بين القيادة وأبناء الوطن، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمة الإسلامية بالخير والمسرات.

من جهة أخرى استقبل أمير جازان ونائبه اليوم، مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، والمحافظين، ورؤساء المراكز، ومشايخ القبائل، وجمعاً من المواطنين، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى، وذلك بقاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمركز الحضاري في مدينة جيزان.

وتخلل الاستقبال كلمة للأهالي ألقاها نيابة عنهم عضو لجنة الإصلاح بالمنطقة عبداللطيف علاقي، أوضح فيها أن العيد مظهر من مظاهر الدين، وشعيرة من شعائره المعظمة، والنفوس مجبولة على حب الأعياد والسرور بها.

بعدها ألقيت قصيدتين شعريتين بهذه المناسبة، ألقاها الشاعران عيسى جرابا وعبدالرحمن المالكي، نالتا استحسان الحضور.

وبادل أمير جازان، الجميع التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها باليمن والخير على الجميع، رافعاً التهنئة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان بالعيد السعيد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد -حفظهما الله-، سائلًا الله -عز وجل- أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، وأن يحفظ ولاة أمرها.