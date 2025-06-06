أجرى فريق جراحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة -عضو تجمع مكة المكرمة الصحي-، عملية دقيقة لمواطنة كانت تعاني من ارتجاع شديد في الصمام التاجي، مما تسبب لها في ضيق بالتنسيق، وعدم القدرة على المشي.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أنه بعد استكمال التقييمات الطبية والفحوصات التشخيصية، تقرر التدخل الجراحي العاجل باستخدام تقنية الروبوت الجراحي المتقدمة (Da Vinci Surgical System)، بالتعاون مع فريق من جراحي مركز الأمير سلطان لأمراض القلب بمدينة الرياض، لاستبدال الصمام التاجي كاملاً، مما أسهم في استعادة انتظام ضربات القلب والحد من الأعراض.

وأشار التجمع إلى نجاح العملية، ونقل المستفيدة إلى العناية المركزة بجراحة القلب وهي في حالة طبية مستقرة، وتُستكمل حاليّاً خطة الرعاية الطبية تحت إشراف فريق متخصص متعدد التخصصات.

ولفت التجمع الصحي إلى أن هذه العملية، تأتي ضمن سلسلة من الجهود النوعية التي تحققها المدينة الطبية في مجال الجراحات القلبية الدقيقة، من خلال تسخير أحدث تقنيات التدخل الجراحي، بما يواكب مستهدفات التحول الصحي، ويعزز جودة الحياة للمستفيدين، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.