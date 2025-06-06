استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، بالقصر الحكومي اليوم، رؤساء وقضاة المحاكم ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وأهالي المنطقة، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وبادل أمير منطقة تبوك الجميع التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، ورفع باسمه وباسم أهالي المنطقة أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -حفظهما الله؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطن بخير، حامداً المولى تعالى أن مّن على الحجيج بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم.

منوهاً بما يلقاه ضيوف الرحمن من خدمات جليلة سخّرتها الحكومة الرشيدة -أيدها الله، لحجاج بيت الله الحرام.

مؤكداً سموه حرص القيادة على تقديم أرقى الخدمات للحجاج والتي جعلت من أولوياتها العناية بالأماكن المقدسة والحج.

سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين -حفظهما الله.

بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار الذي أقامه سموه بهذه المناسبة.