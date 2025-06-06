أدى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، وجموع المصلين بمنطقة تبوك، صلاة عيد الأضحى في مصلى العيدين بمدينة تبوك. وأم المصلين إمام وخطيب جامع الملك فهد بتبوك الشيخ سعود بن محمد العنزي، الذي توجه بحمد الله وشكره على أن أنعم على عباده المؤمنين بفرحة عيد الأضحى، متحدثاً عن فضل يوم العيد.

وقال: إن أعظم النعم بعد الإيمان بالله عز وجل وتوحيده وطاعته، نعمة الأمن والأمان والاطمئنان، فالأمن مطلب عزيز، وكنز ثمين، وهو قوام الحياة، وأساس الحضارة.

وبين الشيخ العنزي خلال الخطبة بأن لوحة الأمن الجميلة، التي نعيشها في هذا الوطن الغالي، نرسمها نحن بأيدينا ونصنعها بأنفسنا بعد توفيق الله لنا حماية لوطننا وأرضنا، حينما نستقيم على أمر ديننا، ونطيع ولاة أمرنا ونؤدي صلاتنا، ونبر آباءنا، ونصل رحمنا، ونوقر كبيرنا، ونرحم ضعيفنا.

واستطرد قائلاً: إن نعمة الأمن والأمان التي تتمتع بها المملكة، هي ثمارُ رؤية قيادة حكيمة، وضعت كرامة الإنسان وسعادته وأمنه على رأس الأولويات، منوهاً بالخدمات الجليلة والجهود المقدمة، التي هيأتها ووفرتها القيادة الرشيدة للمملكة، لحجاج بيت الله الحرام حرصاً على راحتهم وأداء نسك الحج بيسر وأمن وسهولة.

سائلاً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ قادتنا وولاة أمورنا ويجعلهم ذخراً وفخراً وعزاً للإسلام والمسلمين.