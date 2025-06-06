في قلب المشاعر، حيث تتدفق الحشود وتتسارع الخطى نحو الشعائر، ينهض رجال الأمن بدورهم بثباتٍ لا يلين. ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، مهمات دقيقة في ممرات مزدحمة، وفي هذا الميدان، تقدّم المملكة أداة جديدة لا تصدر صوتاً، لكنها تقرأ كل شيء: السوار الصحي الذكي وهي تقنية ترتبط بجسد رجل الأمن وتُتابع مؤشراته الحيوية لحظة بلحظة. كل ارتفاع في الحرارة، كل اضطراب في النبض، كل تغيّر في نسبة الأكسجين، يصل فوراً إلى مركز القيادة. لا حاجة لنداء استغاثة، فالسوار يُرسل الرسالة في صمت.ويعمل السوار على مراقبة المؤشرات الحيوية لرجل الأمن فهو يقيس نسبة تشبع الأكسجين في الدم، معدل ضربات القلب، ضغط الدم، درجة الحرارة، والنشاط البدني.كما يصدر تنبيهات فورية عند ملاحظة تغيّر في الحالة الصحية، يرسل السوار تنبيهات مباشرة إلى مركز القيادة والتحكم، فرق الطوارئ، ومقدمي الرعاية الصحية.ويسهم في رفع مستوى الجاهزية الطبية لقوات الأمن المشاركة في موسم الحج، من خلال المراقبة المستمرة والتدخل السريع عند الحاجة. موسم الحج منظومة اختبار دائمة، كل نجاح فيه يحمل وراءه أعيناً ساهرة. وهنا، تُبرز المملكة إدراكها العميق لقيمة من يقف في مقدمة الصفوف.