رصدت «عكاظ» جاهزية مشعر منى ومنشأة الجمرات لاستقبال الحجاج. ويحتوي الجسر على 6 مباني خدمات، من 12 طابقاً ومبنيين مزودين بمهابط للطائرات، وفيها مصاعد مخصصة لخدمة نقل سيارات الإسعاف بين الأدوار.ويحتوي كل مبنى خدمات على 3 محطات كهربائية ومولد احتياطي، ويضم 11 مبنى سلالم، منها 4 مبانٍ لنقل الحجاج دخولاً للطوابق، و7 للخروج، ويحتوي كل مبنى سلالم على 28 سلماً كهربائياً مرتبطاً بنظام إدارة مبانٍ للتحكم به (BMS)، كما توجد سلالم كهربائية حول الجسر وعددها 20 سلماً كهربائياً ليكون إجمالي عدد السلالم 328 سلماً.ويحتوي الجسر على 13 نظاماً؛ منها أنظمة للمراقبة التليفزيونية فيها نحو 900 كاميرا، ونظام البث التليفزيوني لـ4 قنوات تليفزيونية، ونظام الرسائل التوجيهية، ونظام العد الإلكتروني للحشود، ونظام إنذار الحريق، و226 عربة كهربائية صديقة للبيئة لنقل الحجاج داخل جسر الجمرات والمشاريع المتصلة به.ويرتبط جسر الجمرات بـ4 أنفاق بأطوال إجمالية 3485 متراً، ويحتوي على 46 ممشى كهربائياً لنقل الحجاج، وأنظمة الحماية والحريق والنداء العام والاتصال الداخلي، ونظام إلكتروني لفصل الأنفاق أثناء الحريق.وتستقبل منشأة الجمرات الملايين من ضيوف الرحمن عبر 6 طوابق، ارتفاع كل منها 12متراً، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للطابق الواحد 120 ألف حاج لكل ساعة، وبإجمالي 500 ألف حاج في الساعة.