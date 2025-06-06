في موسم يتوافد فيه ملايين الحجاج إلى أطهر بقاع الأرض، يشهد قطاع الصحة نقلة نوعية غير مسبوقة، إذ أعلن تجمع جدة الصحي الثاني إطلاق حزمة من المبادرات التقنية الذكية، تعكس التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتحويل الرعاية الصحية إلى تجربة استباقية، رقمية، وآمنة.

في قلب المشاعر المقدسة، وبإشراف الإدارة التنفيذية للصحة الرقمية، وظّف التجمع تقنيات متقدمة لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، ودقة الفرز، واستمرارية مراقبة المؤشرات الحيوية للحجاج لحظة بلحظة.

أولى هذه المبادرات تمثلت في تطبيق نظام الفرز المبكر المؤتمت داخل مراكز الرعاية العاجلة، وهو نظام سريري ذكي يقوم بتحليل العلامات الحيوية بشكل لحظي، ما يتيح للطواقم الطبية تصنيف الحالات بدقة متناهية، بعيدًا عن التقديرات البشرية، معزّزًا سرعة اتخاذ القرار وتقليل الحاجة إلى النقل للعناية المركزة.

أما المبادرة الثانية، فجاءت استجابة للتحديات البيئية القاسية، من خلال مستشعر حراري لاسلكي مقاوم للماء، يعمل بشحنة واحدة لعدة أيام، ويراقب درجة حرارة الحاج باستمرار، حتى في ظروف التعرّق أو الوضوء، مانحًا الفرق الطبية إنذارًا مبكرًا يساهم في منع المضاعفات الناتجة عن ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وجاءت المبادرة الثالثة لتربط القلوب بالعناية، حيث تم دمج أجهزة مراقبة حيوية داخل سيارات الإسعاف، تتيح للأطباء متابعة حالة المريض القلبية بشكل مباشر من لحظة وصوله من مطار الملك عبدالعزيز وحتى استقباله في المستشفى. هذه التقنية تدعم بثًا حيًا للمؤشرات الحيوية، مع فتح قناة اتصال مرئي بين الطبيب المرافق والاستشاري داخل المنشأة، ما يُعجّل بالتدخل ويمنح الطواقم استعدادًا لحظيًا.

يؤمن تجمع جدة الصحي الثاني أن التقنية ليست مجرد خيار، بل ضرورة، وشريك في القرار الطبي، وذراع تمكينية تُحدث الفرق عند اللحظة الحرجة. وهذه المبادرات ليست سوى بداية لرؤية صحية متقدمة، تضمن لحجاج بيت الله الحرام رعاية بلا انقطاع، وطبًا يحاكي المستقبل، في موسم تُسخّر فيه المملكة إمكاناتها لتكون خدمة الحاج عنوانًا للتطوّر، وواجهة للتميّز، ورسالة رعاية لا تغيب.