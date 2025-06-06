بدأ توافد أفواج الحجاج إلى منشأة الجمرات لرمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) فجر الجمعة بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف في عرفة والمبيت بمزدلفة وسط انسيابية في التنقل، وتسخير كافة الإمكانات الخدمية والأمنية منذ خروجهم من مزدلفة وحتى وصولهم إلى جسر الجمرات.

وخصصت الجهات المعنية مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج عبر الجمرات بأدوارها المتعددة، التي شُيّدت بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطها بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى.

ويرمى ضيوف الرحمن الجمرات في ظل توفر جميع الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والدفاع المدني، إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.

واتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالاً بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج.

عقب ذلك يشرع الحجاج بنحر هديهم، ثم حلق رؤوسهم، والطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.