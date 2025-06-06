تفقد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة المشاركة ضمن قوات أمن الحج.

واستقبله لدى وصوله لمقر القوات بمكة المكرمة، رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني.

واستمع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال زيارته التفقدية لشرح من قائد قوات الأمن الخاصة اللواء فهد بن غازي الحربي عن استعدادات القوات لتنفيذ المهمات المناطة بها، مثمناً الدور الذي تقوم به قوات الأمن الخاصة ضمن منظومة قوات أمن الحج.

حضر الزيارة، نائب وزير الداخلية المكلف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ونائب رئيس أمن الدولة عبدالله بن فهد العويس، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام المباحث العامة الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز العيسى، وقائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق محمد بن مقبول العمري، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.