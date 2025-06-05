أكد نائب مدير مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج ياسر كردي أن عدد الحجاج الذين تم نقلهم من مكة المكرمة والمدينة المنورة من غرة شهر ذي القعدة إلى اليوم السادس من شهر ذي الحجة للعام 1446هـ بلغ مليوناً و400 ألف حاج وحاجة، عبر 36000 حافلة نقل مزودة بكافة سبل ووسائل الراحة والتقنية. إذ يعمل المركز تحت إشراف وزارة الحج والعمرة، والمجلس التنسيقي لشركات مقدمي الخدمة لحجاج الخارج، ودعم الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة، ومشاركة النقابة العامة للسيارات، ويقدم خدمة استقبال الحجاج القادمين عبر المنفذ الجوي بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، وكذلك من المدينة المنورة، مع عمل كافة إجراءات الاستقبال الخاصة بهم باستخدام أحدث الوسائل التقنية التي تميزت بها المملكة العربية السعودية من بين الدول في حوكمة وأتمتة الخدمات.

وأكد كردي حرص المركز على مواكبة التطور التقني في تقديم الخدمات، من بينها استخدام الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية، وفق توجيهات القيادة الرشيدة وبدعم ومتابعة حثيثة من وزارة الحج والعمرة والمجلس التنسيقي لشركات حجاج الخارج، إذ يتم إدراج بيانات الحافلة والحجاج المستقلين لها عبر منصة «نسك» التابعة لوزارة الحج والعمرة، لتسهيل خدمتهم.

وأوضح كردي أنه بعد صدور بيان الرحلة عبر منصة «نسك» يتم إدراجها عبر منصة «أرشدني» التابعة لمركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج، بحيث تظهر كافة تفاصيل الرحلة على الجهاز اللوحي الخاص بالمرشد الذي بدوره يقوم بنقل الحجاج إلى مقر سكنهم داخل مكة المكرمة.

وعن دور المرأة في تقديم الخدمة بالمركز، قال كردي: «أسفر وجود العنصر النسائي عن المزيد من الإيجابيات التي انعكست على جودة ونوعية ومستوى الخدمة المقدمة والانضباط والالتزام بالأنظمة والمواعيد، إضافة إلى تحقيق الأهداف المرجوة، إذ بدأ إشراكهن بالعمل في المركز منذ موسم حج 1439هـ، بتوظيف 100 سيدة، تقوم بعضهن بالعمل الميداني المباشر مع الحجاج عبر كبائن استقبال الحافلات، والأخريات من خلال العمل الإداري المكتبي في مختلف الأقسام، منها الموارد البشرية، إذ تم تزويدهن بكافة الحاجات التي تسهل مهماتهن وتحفظ حقوقهن وخصوصيتهن داخل بيئة العمل. وبين كردي أن المركز يحتوي على 24 كبينة استقبال حافلات تعمل بها نساء مدربات ومؤهلات في خدمة إدخال وتسجيل بيانات الحافلات والحجاج عبر منصتي «نسك» و«أرشدني»، إذ يتم التسجيل في زمن قياسي لا يتجاوز دقيقة، في الأوضاع العادية، ودقيقتين في أوقات الذروة.

كما يعمل في خدمة إرشاد الحافلات 1200 مرشد تم تدريبهم وتأهيلهم عبر «حقيبة ترحاب التدريبية»، التي أعدتها وزارة الحج والعمرة، إذ ركزت على المهارات الميدانية، والتواصل الفعال، موضحاً بأن الحقيبة التدريبية كان لها الأثر الفعال في رفع مهارات ووعي وثقافة المرشد، في كيفية التعامل مع حجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى الإسعافات الأولية كخدمة تدريبية مضافة للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة.