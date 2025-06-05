رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وسأل المولى أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وهما ينعمان بموفور الصحة وتمام العافية، وأن يديم على هذا الوطن وشعبه الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

ونوَّه الأمير تركي بن محمد بن فهد بالجهود الكبيرة والعمل المميز لإنجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ، وحرص القيادة -أيدها الله- على صحة الحجاج وسلامتهم، لقضاء نسكهم بيسر وسهولة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي استمراراً لما تقدمه المملكة من خدمة للحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين.