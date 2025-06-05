اطّلع أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على استعدادات الجهات الحكومية الأمنية والخدمية ذات العلاقة بمناسبة عيد الأضحى، في مدينة نجران ومحافظات المنطقة، التي شملت الخطط الأمنية، والخدمات البلدية التي تقدمها أمانة المنطقة وبلدياتها، واستعدادات الخدمات البيئية والصحية، ومراقبة الأسعار في الأسواق التجارية.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم، عدداً من قيادات القطاعات الحكومية الأمنية والخدمية.

وأكّد أمير منطقة نجران على الجهات ذات العلاقة ضرورة تفعيل خطط الطوارئ، ورفع الجاهزية الميدانية؛ لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، وتعزيز التنسيق بين الجهات الخدمية والأمنية خلال موسم العيد، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لتوفير بيئة آمنة ومهيأة للجميع، مشيداً بدور أهالي المنطقة بالتزامهم بالتعليمات، وتعاونهم الدائم فيما يحقق نجاح التوجهات والخطط المعدة في مثل هذه المناسبات.