في مبادرة نوعية تندرج تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية، أطلقت شركة مطاعم «بيت الشاورما» حملة لتوزيع المياه على حجاج بيت الله الحرام، وذلك ضمن مشروع «سقيا الحاج» مع جمعية رؤى الخيرية. وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم والخدمة لضيوف الرحمن، وتُعدّ هذه الخطوة وقفاً باسم عملاء الشركة، تعبيراً عن الامتنان لهم ومشاركتهم في فعل الخير.

وأكدت إدارة «بيت الشاورما» أن هذه المبادرة تأتي من منطلق واجبها المجتمعي، ودورها الفاعل في خدمة المجتمع السعودي وضيوف المملكة، مشيرة إلى أن المشاركة في موسم الحج بهذه الطريقة تمثل شرفاً وواجباً تحرص عليه الشركة.