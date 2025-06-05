في مشهد ملهم يجسد روح التضحية والإصرار، ضرب الجوال صالح بن شبيب آل فهيد، من كشافة جمعية التنمية الأهلية بمحافظة الأفلاج، مثالاً يُحتذى في التفاني والإخلاص، بعد أن أصرّ على مواصلة خدمته لضيوف الرحمن في المشاعر، رغم تعرضه لإصابة مؤلمة تمثلت في تمزق بأوتار القدم أثناء أداء واجبه في إرشاد الحجاج.

وكان آل فهيد تعرّض للإصابة خلال تنقله بين مواقع الخدمة للتعرف على المواقع قبل قدوم الحجاج في مشعر عرفات، وشعر بآلام حادة في القدم، قبل أن تُظهر الفحوصات إصابته بتمزق في الأوتار تتطلب التوقف الفوري عن الحركة والخلود إلى الراحة؛ إلا أن الجوال الشاب اختار البقاء في الميدان، مستعيناً بعكاز طبي، ليواصل مهمته ضمن فرق الخدمة العامة، متحدياً الألم وقساوة الإصابة.

وقال آل فهيد: «خدمة الحجاج شرف عظيم، ولن أتوانى عن أداء دوري فيها ما دمت قادراً على الحركة؛ وما أقوم به جزء بسيط مقابل الجهد والتعب الذي يبذله ضيوف الرحمن في تأدية مناسكهم».

ولقيت مبادرته إشادة من زملائه وقادة المعسكر، الذين رأوا في موقفه صورة مشرقة للشباب السعودي المتسلح بروح التطوع والانتماء الوطني، وروح الكشافة التي لا تُثنيها الإصابات عن أداء رسالتها في خدمة المجتمع.

ويأتي هذا الموقف ضمن سلسلة من النماذج الملهمة التي تسطرها الفرق الكشفية المشاركة في موسم حج هذا العام، التي تعمل بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة والجهات الحكومية الأخرى لتيسير أداء المناسك لضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.