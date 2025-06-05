أعلن المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية أن الجهات الأمنية قبضت على مقيم من الجنسية المصرية لقتله مواطناً بمدينة الظهران والاعتداء على زوجته بعدة طعنات أدخلتها في حالة حرجة، واشار إلى أنه تبين من إجراءات الاستدلال وجود تعامل مسبق مع المجني عليه. وأن دوافع الجريمة السرقة لوجود مطالبات مالية على الجاني في بلده، وجرى إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» فإن المغدور الدكتور عبد الملك بكر قاضي أستاذ سابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، واقتحم الجاني منزل المغدور الذي كان يجلس على مقعده المتحرك بعد أن أقعده المرض سنوات، وسدد إليه عدة طعنات أدت إلى وفاته في الحال، كما سدد القاتل طعنات مماثلة لزوجته وأصابها بجروح مختلفة نقلت على إثرها في حالة حرجة إلى أحد مستشفيات الظهران. وبحسب المصادر، فإن القاتل حاول الإجهاز على زوجة الضحية، وهرب من الموقع ظناً منه أنه حقق بغيته في قتلها.

في غضون ذلك، شكلت الأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية فريق عمل نجح خلال فترة زمنية قصيرة في ضبط الجاني الذي يخضع حالياً للتحقيق. ونعى عدد من ذوي الضحية وأصدقائه الفقيد، ووصفوه بأنه كان نعمَ المعلّم والأب والمربّي، ولم يُرزق بذرية، لكنه جعل من كل طالب في جامعته ابناً له، يُعلّمه ويهتمّ به، ويمنحه من علمه وقلبه وحكمته، ما يجعل الفقد مضاعفاً، والفراغ لا يُملأ.

يشار إلى أن الراحل يعد من أبرز العلماء في مجال السنة النبوية والدراسات الإسلامية، وله مؤلفات وموسوعات عدة، وأقام مبرة على نفقته الخاصة لمساعدة طلاب العلم دون مقابل.

ونعاه عدد من أصدقائه وزملائه ومعارفه، وتناولوا سيرته العطرة. وقال المهندس نزار قاضي في تغريدة على حسابه في منصة إكس: «رحم الله عمي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الملك بكر قاضي الأستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وسيصلى عليه في جامع الملك فهد بالخبر».