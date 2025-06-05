استقبلت القوات المشتركة، ذوي الشهداء والمصابين من القوات المسلحة اليمنية، القادمين عبر منفذ الوديعة لأداء فريضة الحج، ضمن تسهيلات إنسانية وخدمات ميدانية متكاملة تقدمها المملكة العربية السعودية للأشقاء اليمنيين.

وحرصت القوات المشتركة على تقديم جميع سبل الدعم والرعاية لضيوف الرحمن من ذوي الشهداء والمصابين، حيث نفذت إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، بعد أن جرى التنسيق المسبق لتسهيل حصولهم على تصاريح الحج، وتوفير وسائل النقل والرعاية الطبية اللازمة.

وواصلت القوات المشتركة متابعتها لتأمين تنقل الحجاج اليمنيين من المنفذ حتى وصولهم إلى مشعر منى، في بيئة تنظيمية آمنة ومريحة، تعكس مستوى العناية الكبيرة التي توليها المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.