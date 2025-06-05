هيأت أمانة المنطقة الشرقية 979 حديقة عامة وساحة، و18 متنزهاً، و213 مضمار مشي، و14 واجهة بحرية وكورنيشاً بالمنطقة الشرقية، حيث تم تجهيزها بكافة الخدمات اللازمة من مسطحات خضراء وألعاب أطفال، ومظلات وملاعب لممارسة الرياضات المختلفة، وذلك ضمن جهودها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال أعمال الصيانة والزراعة بالمنطقة، وتحسين المشهد الحضري، وتحقيق أهداف جودة الحياة، ومبادرة السعودية الخضراء، من خلال زيادة الرقعة الخضراء، ورفع نسبة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الأمانة أنها عملت خلال شهر مايو الماضي على تكثيف أعمال الزراعة في الدمام، بالتزامن مع موسم الإجازة الصيفية، وعيد الأضحى المبارك، حيث انتهت من تنسيق وزراعة أشجار وورود في الشوارع الرئيسية والفرعية والحدائق بعدد ٣٣١,٠٧٢، إضافة إلى إصلاح ٣٧٩,٤٣٥ متراً مربعاً من الحدائق والمسطحات الخضراء بالدمام.

وأشارت الأمانة إلى أنه تم إصلاح ملاعب الأطفال في الحدائق والأماكن العامة بمساحة بلغت ٢٢,٣٥٠ متراً مربعاً، إضافة إلى زراعة الورود والزهور الموسمية في كافة أنحاء مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.