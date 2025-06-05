سجّل مستشفى شرق عرفات إجراء 14 عملية قسطرة قلبية طارئة منذ تشغيل قسم القلب في أول أيام التشغيل بالحج وحتى اليوم، باستخدام جهاز القسطرة القلبية المتنقل، و ذلك ضمن جهود تعزيز الرعاية التخصصية في موسم حج 1446هـ.

و تُنفذ هذه الاجراءات الطبية بإشراف ميداني مباشر من مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، من خلال فريق طبي متخصص في أمراض القلب، وبدعم من كفاءات سعودية مؤهلة في مجالات التخدير والتمريض والرعاية القلبية العاجلة.

كما تندرج هذه الخدمة ضمن نظام الرعاية العاجلة، أحد مسارات نموذج الرعاية الصحية الحديث المعتمد في المملكة، والذي يهدف إلى تقديم رعاية صحية تخصصية عالية الكفاءة في مواقع تواجد الحجاج، بما يسهم في تقليل زمن الاستجابة الطبية وإنقاذ الأرواح في الوقت الحرج.

و يُمثل تشغيل جهاز القسطرة القلبية المتنقل في المشاعر المقدسة نقلة نوعية في تقديم خدمات القلب الطارئة، من خلال إتاحة التدخل الفوري دون الحاجة لنقل المرضى إلى مراكز متقدمة، مما يعزز السلامة السريرية ويضمن استمرارية الرعاية في موقع الحدث.

وتؤكد هذه الجهود تكامل المنظومة الصحية في خدمة ضيوف الرحمن، وحرصها على تمكينهم من أداء مناسكهم بأمان وطمأنينة، وفق أعلى المعايير الطبية العالمية.