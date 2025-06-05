تواصل وزارة السياحة جهودها الميدانية في مدينة مكة خلال موسم الحج، عبر تنفيذ حملات رقابية وتوعوية على مرافق الضيافة السياحية بمختلف أنواعها، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج، وتمكينهم من أداء مناسكهم بطمأنينة.ونفّذت الفرق منذ بداية ذي القعدة 3,811 زيارة رقابية، و436 زيارة توعوية، على مرافق الضيافة في العاصمة المقدسة، كما تم التعامل مع 636 شكوى متنوعة تتعلق بمستوى النظافة، وجودة الخدمة، والحجز، والصيانة.ووقفت الفرق الرقابية خلال جولاتها على مدى التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح المعتمدة، من حيث النظافة، وتطبيق إرشادات السلامة، والتقيد بالتعليمات الصحية.كما شملت الجولات التأكد من التزام المنشآت بعدم إسكان الحجاج دون تصريح حج، والامتثال للطاقة الاستيعابية، وتوفر خطط إخلاء واضحة ومصادر طاقة احتياطية.وأكدت وزارة السياحة استمرارها في متابعة جودة الخدمات السياحية المقدمة لضيوف الرحمن، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات.