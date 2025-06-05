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الصحة نصحت الحجاج بتناول المياه الباردة.
الصحة نصحت الحجاج بتناول المياه الباردة.
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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة خالد بن سعود آل طالع لـ«عكاظ» وجود احترازات عدة لمنع الإجهاد؛ ومنها زراعة أكثر من 10 آلاف شجرة في المشاعر، وتوفير البرادات المزودة بالمياه، ومراوح الرذاذ لتقليل ضربات الشمس للحجاج والإجهاد الذي يحدث كل عام، متطلعاً إلى تقيد الحجاج بالتعليمات من خلال شرب السوائل واستخدام المظلات والابتعاد عن التعرض للشمس.

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وقال خلال مؤتمر الإحاطة الإعلامية في مكة المكرمة: إن استخدام (طائرات الدرون) في إيصال الأدوية يسهم في تقليص المدة الزمنية من ساعة إلى 5 دقائق في المشاعر المقدسة. مشيراً إلى استقبال 62 حالة إجهاد حراري. وإجراء أكثر من 16 عملية قلب مفتوح، و148 عملية قسطرة قلبية، وتنويم أكثر من 4,800 حالة؛ منها 2,156 حالة استدعت الرعاية في العناية المركزة، إلى جانب تدشين مستشفى طوارئ جديد في مشعر منى بطاقة استيعابية تبلغ 200 سرير، و3 مستشفيات ميدانية بسعة تفوق 1200 سرير بالتعاون مع الشركاء في الشؤون الصحية بوزارة الداخلية والقطاعات الأخرى، وتشغيل 71 نقطة طوارئ جديدة.