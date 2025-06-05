مستشفى علاج الإجهاد الحراري.
مستشفى علاج الإجهاد الحراري.
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رصدت «عكاظ» جاهزية المنشآت الصحية في عرفات لاستقبال الحجاج، وتواجدت داخل قسم الإجهاد الحراري الذي يضم 16 سريراً مهيأة لعلاج حالات ضربات الشمس.

وكانت وزارة الصحة نبّهت على الحجاج باستخدام المظلات الشمسية بشكل دائم؛ للوقاية من ضربات الشمس، مبينة أن موسم حج هذا العام يأتي مع ارتفاع درجات الحرارة

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وأشارت إلى أهمية المظلات الشمسية للحجاج لوقايتهم من ضربات الشمس، خصوصاً أن هناك تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد تتعلق بارتفاع درجة الحرارة، وأن المدة بين الساعة الـ11 صباحاً إلى الساعة الـ3 عصراً تشهد ذروة الحرارة.

ونصحت الوزارة ضيوف الرحمن بالالتزام بالإجراءات الأخرى للوقاية من ضربات الشمس، مثل الابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، أو المشي على الأسطح أو لمسها خلال ساعات الذروة، وتجنب الإجهاد بأخذ راحة بين الحين والآخر.