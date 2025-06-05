نقطة التفتيش والفرز الرئيسية في «الشميسي» على الطريق الرابط بين جدة ومكة نقطة حضارية تستهدف تحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة على الطرق وتنفيذ تعليمات الحج وتقديم الخدمات الإنسانية للحجاج.ويحتوي المنفذ على تقنيات عالية ودقيقة للرصد والمراقبة، وتتولى 16 كاميرا تحديد مسار المركبات مع بوابات خاصة للكشف عن أي مواد مخالفة. وتؤدي القوات الخاصة لأمن الطرق في الحج مهمات مختلفة لإنفاذ وتطبيق التعليمات وتقديم الخدمات الإنسانية، ورفع مستوى السلامة المرورية، بتكثيف الدوريات على كافة الطرق بمكة، والطرق الرابطة بين مكة والطائف وجدة ومداخل مكة.وسجلت «عكاظ» زيارة لمركز الشميسي، ورصدت انسيابية الحركة المرورية وسط قبضة أمنية محكمة لمنع عبور المخالفين، وتتمركز القوات على مداخل مكة المتعددة: الشميسي، الحديبية، الكر، التنعيم، سبوحة، الكعكية وعدة مراكز مؤقتة تشكل طوقاً أمنياً.ويعد الشميسي واجهة معمارية حضارية وبصرية للقادمين لمكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين والزائرين، ويعمل المركز على تقليص فترة الانتظار في أوقات الذروة عبر 16 مساراً للمركبات باستخدام التقنيات الحديثة في التفتيش والفرز، إلى جانب بوابات خاصة للكشف عن المواد الممنوعة والمحظورة.