وقف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، على جاهزية الجهات المشاركة في حج هذا العام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات.

والتقى خلال زيارته التفقدية عددًا من رؤساء مجالس الإدارة لشركات مطوفي حجاج الداخل والخارج، مؤكدًا أهمية التكامل فيما بين الشركات والجهات الأمنية للحفاظ على أمن الحجاج وسلامتهم، من خلال الالتزام التام بأوقات التفويج خلال مرحلة التصعيد لمشعر عرفات، ورمي الجمرات وفق الخطط المعتمدة وعدم تعريض الحجاج لمخاطر الإجهاد الحراري.

وتفقد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا عددًا من المخيمات التي جُهزت وطُوّرت لاستقبال الحجاج في يوم عرفة، واطلع على أبرز الخدمات التي طُوّرت في حج هذا العام.

رافق الوزير خلال الزيارة، نائب وزير الداخلية المكلف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من كبار المسؤولين.