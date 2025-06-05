استقر (2443) حاجًا وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قدموا من (100) دولة حول العالم، في مخيماتهم بالمشاعر المقدسة اليوم، وسط أجواء يملؤها الأمن والراحة والاطمئنان، تحقيقًا لتوجيهات القيادة وضمن منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية التي وفرتها الوزارة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة.





​​وجندت الوزارة طاقاتها البشرية والآلية، وسخرت إمكاناتها كافة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف خادم الحرمين الشريفين، وتيسير أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، ونُقل الضيوف من مقار إقامتهم في مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة عبر أسطول من الحافلات المجهزة بجميع الاحتياجات، والكوادر المدربة على تفويج الحجاج، إضافة إلى تخصيص عدد من سيارات الإسعاف المرافقة.





وانطلقت الحافلات في موكب إيماني تملؤه السكينة والفرح، ضمن خطة منظمة أعدّتها الوزارة بدقة، واستشعر الضيوف عظمة المكان والزمان، وارتفعت أكفهم بالدعاء مرددين: «لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك»، مبتهلين إلى الله أن يتمم حجهم وييسر أمورهم، وأن يحفظ قيادة المملكة على ما يقدمونه من رعاية كريمة وعناية فائقة للإسلام والمسلمين، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مؤكدين أن هذه الجهود تمثل نموذجًا مشرفًا في العطاء والقيادة، وتعبّر عن مكانة المملكة في قلوب المسلمين حول العالم.