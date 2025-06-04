مع اقتراب موسم الحج وبدء توافد ضيوف الرحمن، أكدت المملكة جاهزيتها لاستقبال أكثر من 1.3 مليون حاج قادمين من مختلف دول العالم، لأداء مناسك الحج خلال الفترة من 4 إلى 9 يونيو. وتواصل الجهات المعنية جهودها لتوفير تجربة آمنة وتنظيمية وروحانية شاملة للحجاج.

وفي هذا الإطار، أعلنت مجموعة لولو عن افتتاح عدد من فروعها التجارية الجديدة في المشاعر المقدسة (منى، عرفات، ومزدلفة)، بالشراكة مع شركة كدانة للتنمية والتطوير، وتحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وبدأت الفروع عملها فعلياً لتقديم خدمات أساسية تشمل المواد الغذائية، المشروبات، ومنتجات العناية الشخصية، ضمن بيئة منظمة وسهلة الوصول.

وتم توقيع الاتفاقية التي تدعم هذه المبادرة بين الأستاذ محمد المجماج، المدير التنفيذي لشركة كدانة، والأستاذ بشار ناصر البشر، المدير الإداري التنفيذي لمجموعة لولو.

وتنسجم هذه الخطوة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تسعى إلى رفع جودة الحياة وتفعيل دور القطاع الخاص في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وتُعد الشراكة نموذجاً عملياً للتكامل بين القطاعين العام والخاص في دعم المنظومة الخدمية للحج.

وتعمل «كدانة» ضمن إستراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث وتطوير الأسواق المحيطة بالمشاعر، وتحويلها إلى بيئة تجارية منظمة وبنية تحتية حديثة تخدم الحجاج بشكل أفضل.

ويُتوقع هذا العام أن يؤدي أكثر من 122 ألف حاج من الهند مناسك الحج، من بينهم أكثر من 16 ألفاً من ولاية كيرلا. وتلبي متاجر لولو الجديدة احتياجات هذه الشرائح المتنوعة من الحجاج، من خلال تواجدها في مواقع إستراتيجية قرب المشاعر. ومع انطلاق عمليات البيع فعلياً، تصبح لولو من أوائل الجهات التجارية الكبرى التي تبدأ العمل داخل نطاق المشاعر، تأكيداً على التزامها بالتميز في الخدمة والدعم المجتمعي.