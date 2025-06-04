زار وزير الصحة فهد الجلاجل مستشفى جبل الرحمة في مشعر عرفات، ضمن جولته التفقدية للوقوف على جاهزية الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن، واطّلع على استعدادات الأقسام الطبية، وتجهيزات الطوارئ، إلى جانب جاهزية الكوادر الصحية لضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة، انسجاماً مع مستهدفات برنامج «تحوّل القطاع الصحي»، وبرنامج «خدمة ضيوف الرحمن» ضمن رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة.

وتواصل المنظومة الصحية جهودها المكثفة؛ لتعزيز الجاهزية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في مختلف مواقع الحج، بما يضمن توفير رعاية متكاملة وآمنة؛ لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم في بيئة صحية آمنة ومدعومة بأعلى المعايير.