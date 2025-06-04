تابعوا عكاظ على
Google News Account

زار وزير الصحة فهد الجلاجل مستشفى جبل الرحمة في مشعر عرفات، ضمن جولته التفقدية للوقوف على جاهزية الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن، واطّلع على استعدادات الأقسام الطبية، وتجهيزات الطوارئ، إلى جانب جاهزية الكوادر الصحية لضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة، انسجاماً مع مستهدفات برنامج «تحوّل القطاع الصحي»، وبرنامج «خدمة ضيوف الرحمن» ضمن رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة.

وتواصل المنظومة الصحية جهودها المكثفة؛ لتعزيز الجاهزية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في مختلف مواقع الحج، بما يضمن توفير رعاية متكاملة وآمنة؛ لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم في بيئة صحية آمنة ومدعومة بأعلى المعايير.

أخبار ذات صلة
 
المغيصيب يزور مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة
المغيصيب يزور مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة
«لولو» تفتتح فروعاً جديدة بالقرب من المشاعر المقدسة لتعزيز تجربة الحجاج
«لولو» تفتتح فروعاً جديدة بالقرب من المشاعر المقدسة لتعزيز تجربة الحجاج