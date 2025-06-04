أنهت بلدية محافظة قرية العليا إجراءات ترسية عدد من الفرص الاستثمارية لمشاريع تنموية وخدمية في مواقع مختلفة من المدينة، تصل قيمتها التعاقدية إلى أكثر من مليون ريال.

من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة قرية العليا الدكتور مهندس أحمد بن غرم الله الغامدي أن البلدية قامت خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥ بتوقيع عدد من العقود الاستثمارية تمثلت في إنشاء وتشغيل وصيانة موقع خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات بالمدينة، إضافة إلى توقيع عقد تشغيل وصيانة وإدارة سوق تجاري بالمحافظة.

ونوه الغامدي إلى أن بلدية محافظة قرية العليا تسعى إلى تطوير المنظومة الاستثمارية وتنويع الأنشطة فيها وانعكاسها الإيجابي على المستفيدين لتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات السكان والعمل على تحقيق جودة الحياة في المحافظة.