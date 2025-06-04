حققت حاضرة الدمام تقدماً نوعياً في سلامة الطرق بعد اعتماد نتائج التقييم الرقمي الذي أجرته منظمة iRAP الدولية، والذي صنّف عدداً من الطرق الحضرية في المدينة بتصنيفات عالية ضمن نظام «النجوم» العالمي لسلامة الطرق، ما يجعل الدمام أول مدينة في المملكة تطبق هذا النموذج الشامل بالتعاون مع جهة دولية معترف بها في أكثر من 100 دولة، وذلك في إنجاز وطني جديد يُضاف إلى سجل التطوير الحضري.

وتم تنفيذ المشروع وفق منهجية رقمية دقيقة، شملت تحليل مواقع الخطورة، وتحديد أولويات التحسين، ما أفضى إلى تطوير خريطة متكاملة للسلامة المرورية على مستوى شبكة الطرق الحضرية.

من جانبه قال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير: «نفخر بهذا التقدم الذي يعكس التزام أمانة المنطقة الشرقية برفع جودة الحياة من خلال تطوير بنية تحتية آمنة ومستدامة، وإن ما تحقق في حاضرة الدمام هو نتيجة لتكامل الجهود مع شركائنا واعتمادنا على أدوات تقييم دقيقة تُمكّننا من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات، ما يعزز كفاءة الاستثمار ويرتقي بجودة السلامة المرورية».

ويُعد هذا التقييم خطوة استراتيجية ضمن خطط الأمانة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، لاسيما في محور تحسين جودة الحياة، من خلال توفير بيئة تنقل أكثر أماناً للسكان والزوار.