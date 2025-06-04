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انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، بصفته أحد نواب رئيس الجمعية العامة في دورتها الثمانين، ممثلاً للمجموعة الآسيوية.

ويأتي هذا الانتخاب في إطار ما تحظى به المملكة من مكانة رفيعة في المجتمع الدولي، وثقة الدول الأعضاء في الدور الفاعل الذي تضطلع به الدبلوماسية السعودية في دعم الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.

ويُعدُّ السفير الواصل من الكفاءات الوطنية البارزة في العمل الدبلوماسي، حيث يتمتع بسجل مهني حافل في تمثيل المملكة في العديد من المحافل الإقليمية والدولية، ويسهم من خلال مناصبه في تعزيز حضور المملكة في المنظمات الدولية.

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ويجسد هذا الاختيار حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز مشاركتها الفاعلة في منظومة الأمم المتحدة، ودعم جهودها في معالجة التحديات الدولية، وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.