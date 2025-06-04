.. وبدأ الحج اليوم بعد توافد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى؛ الذي استقبل ضيوفه بحزم واسعة من الخدمات المميزة والتسهيلات الكبيرة التي تؤمّن لهم أداء النسك بأمن وسلام بفضل الإمكانات الكبيرة التي سخرتها المملكة في هذا الشأن. وأكملت كافة الجهات العاملة في خدمة الحجيج استعداداتها، ووفرت كل الآليات التي تمكن الضيوف من أداء النسك بسلاسة وانسيابية، وعملت على اتخاذ جملة من التدابير والضوابط التي تمنع وصول المخالفين إلى منطقة المشاعر المقدسة؛ لتهيئة الجو والمناخ الملائمين للحجاج النظاميين لأداء الفريضة بيسر وسهولة. وفي الجانب الصحي، أعدت هذه الجهات خططاً دقيقة لعلاج المرضى وإسعافهم وتوعيتهم بالبرامج الوقائية، فيما عملت ذات الجهات على تحديث البنية التحتية وشبكة الطرق وتيسير حركة المرور، فيما تأهبت القوات الأمنية كافة لخدمة ضيوف الرحمن، متخذة شعار «أمن الحجاج خط أحمر» لتنفيذ مهماتها كافة بحزم؛ لمنع الظواهر السلبية التي قد تعكر صفو الحجاج. ولم تترك هذه الجهات؛ التي تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن، حتى التفاصيل الصغيرة، وأعدت كل ما يعين الحاج على أداء الفريضة براحة ويسر، ومنها توفير مراوح رذاذ لتلطيف أجواء مشعر منى، والتوسع في الطرق الملونة المخفضة للحرارة، وغيرهما.. لتبقى كل هذه الخدمات علامة على شعار السعوديين: «خدمة الحجاج شرفٌ لنا».