تشارك القوات البرية الملكية السعودية، ممثلةً في الشرطة العسكرية الخاصة، في تقديم الدعم الأمني الكامل لوزارة الداخلية، والإسهام في تنفيذ الخطة العامة لحفظ النظام، وتعزيز الإجراءات الوقائية؛ لضمان سلامة ضيوف الرحمن.وتتولى الشرطة العسكرية الخاصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، مهمات تنظيم دخول الحجاج القادمين من مشعر منى إلى المسجد الحرام؛ لضمان انسيابية الحركة، وإدارة الحشود بسلاسة خلال ذروة أداء مناسك الحج.وخضعت القوة المخصصة لموسم الحج لتدريبات مكثفة تحاكي ظروف الواقع، بما يضمن قدرة عالية على الاستجابة وإدارة الحشود بكفاءة، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية.كما تشارك القوات البرية، ممثلةً في سلاح الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل، بفريق متخصص من وحدات السلاح في دعم وإسناد جهود قوات الدفاع المدني، من خلال تنفيذ عمليات الاستطلاع والكشف عن المواد الخطرة، إلى جانب القيام بمهمات التطهير الإشعاعي والكيميائي باستخدام أحدث المعدات والأجهزة المتقدمة.وتتركز هذه الجهود بشكل خاص في المنافذ البرية والمواقع الحيوية داخل المشاعر المقدسة، بما يعزز منظومة السلامة العامة، ويُسهم في الحد من المخاطر المحتملة على سلامة ضيوف الرحمن.وتعكس هذه المشاركة حجم التكامل والتنسيق بين القوات البرية وبقية القطاعات الأمنية، وتبرز مدى الجاهزية العالية لتوفير بيئة آمنة ومنظمة للحجاج، بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.