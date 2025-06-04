يواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية تقديم خدماته لضيوف الرحمن في مشاهد مؤثرة تعكس مستوى الحفاوة والعناية.ويرافق الحجاج طواقم مؤهلة طوال رحلتهم، تعتني باحتياجاتهم الخاصة، مع مراعاة الحالة الصحية، واللغات، والجوانب الثقافية، ضمن 14 لجنة متخصصة تعمل بانسيابية تامة لخدمة الضيوف من لحظة وصولهم حتى أداء نسكهم.كما تتنوع الخدمات لتشمل التنقلات المريحة، والسكن القريب من الحرم، والرعاية الطبية، والوجبات الخاصة، ومترجمين بلغات متعددة، إلى جانب أنشطة مصاحبة مثل معرض القرآن الكريم، وزيارة مصنع كسوة الكعبة.واستضاف البرنامج هذا العام 2443 حاجاً وحاجة من أكثر من 100 دولة، في تجربة إيمانية متكاملة تعكس اهتمام المملكة برعاية ضيوفها، وتعزز حضورها في خدمة الإسلام والمسلمين، عبر نموذج فريد يجمع بين الكفاءة والتنظيم والبُعد الإنساني.